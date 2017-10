L'Uefa è più "nerazzurra": Luis Figo diventa consigliere e ritrova Stankovic

MILANO - Nuova avventura professionale per Luis Figo. L'ex campione di Barcellona, Real Madrid e Inter mette il suo bagaglio di esperienza al servizio della Uefa: è stato nominato consigliere e lavorerà a stretto contatto con il presidente Aleksander Ceferin e la Divisione Calcio. Figo si occuperà di vari aspetti tecnici, comprese le novità del regolamento, e sarà una figura centrale per quanto riguarda il programma di ambasciatori Uefa. Soddisfatto Ceferin: «Luis è stato un calciatore fantastico e un esempio, in campo e fuori. È una figura stimata e sono contento che entri a far parte del nostro team. La sua grande esperienza sarà preziosa per la Uefa».

FIGO - «Ho avuto la fortuna di fare tante esperienze, credo di poter avere un'influenza positiva trasmettendole agli altri. Il calcio si evolve costantemente e per me sarà un privilegio lavorare con la Uefa», ha detto Figo, entusiasta per la sua nuova carriera da dirigente sportivo. Avrà come colleghi Nadine Kessler e l'ex compagno di squadra all'Inter Dejan Stankovic.