Serie A Inter, Borja Valero avverte Montella: «Non ti faccio vincere»

MILANO - “Il mio primo gol in Serie A l’ho fatto al Milan: ho segnato poco, ma a me piace aiutare la squadra". L'ha detto Borja Valero, centrocampista dell'Inter. Lo spagnolo è pronto per il derby, per la sfida nella sfida con il suo ex allenatore ai tempi della Fiorentina. "Con Montella ho un grande rapporto: siamo stati tre anni assieme, ci siamo tolti belle soddisfazioni in campo e fuori - spiega a Premium Sport - Lui è uno a cui piace vincere, ma noi proveremo a fare di tutto per non farlo vincere. Lavorare con Spalletti è un piacere, mi ha portato qui e mi ha dato fiducia fin dall’inizio: sono cose importanti per un giocatore. Sarà una partita intensa, spero sia bella per i tifosi e che finisca bene per noi, che l’uomo derby sia nerazzurro”.

TUTTO SULL'INTER

ZANETTI E IL DERBY