Inter, c’è il Barça su Skriniar: no di Suning

MILANO - C’è pure il Barça su Skriniar. Il più fastidioso effetto collaterale dell’entusiasmante marcia che l’Inter sta tenendo in campionato è dato dal fatto che le big d’Europa hanno iniziato a ronzare intorno ai pretoriani di Spalletti. Non a caso l’allenatore - ben sapendo che il club deve fare i conti col fair play Uefa - ha alzato un grido di dolore (memore delle esperienze a Roma quando il sacrificato era regolarmente il miglior difensore presente in rosa) sulla necessità di tenere tutti i big. In tal senso, Suning è una garanzia, come prova la parabola di Ivan Perisic che, dopo aver detto sì al Manchester United, si è rassegnato al niet di Nanchino. Nel frattempo Piero Ausilio, prima della gara di Verona, ha già dichiarato urbi et orbi che nessun big verrà sarà messo sul mercato. A gennaio piuttosto l’Inter proverà a rinforzarsi ricorrendo alla politica dei prestiti: l’obiettivo più facile è Ramires (che è di proprietà dello Jiangsu) e la sua alternativa è Vidal (i due sono extracomunitari). Occhio all’obiettivo Pastore (scambio con Joao Mario) e al solito Mangala.