Inter, Icardi: «La squadra a cui mi piace segnare di più? La Juventus»

MILANO - «La squadra a cui mi piace fare di più gol? La Juventus». Parola di Mauro Icardi, ospite della prima puntata della trasmissione "Drive Inter" in onda su Inter TV, canale tematico ufficiale del club. «La squadra a cui mi piace di più fare gol è la Juve, è il "Clasico" d'Italia e segnare a una rivale così è sempre bello. La tripletta nel derby è stata un'emozione per tutti gli interisti. La possibilità di giocare con la Nazionale azzurra in passato? Ringrazio l'Italia per tutto quello che mi ha dato, ma mi sento argentino e tornare a giocare con l'Argentina è stato un sogno». Il capitano interista qualche ora prima aveva anche tranquillizzato i tifosi sulle sue condizioni con un post sui social network: «Niente di grave, ho solo preso un colpo».

Poi rivela una curiosità: «I capelli biondi? Li ho fatti perché dovevamo registrare un'intervista con Susana Gimenez, molto famosa in Argentina. Lei e Wanda sono bionde e l'ho fatto per l'occasione».