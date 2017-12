Serie A Inter, Candreva: «Se Icardi non segna alla Juventus non entra più a casa mia»

MILANO - "Il segreto di questa Inter è il lavoro, l'umiltà. Siamo tutti titolari, siamo un bel gruppo. Anche mister Luciano Spalletti è un segreto di questa squadra". Il centrocampista dell'Inter Antonio Candreva, spiega a Premium Sport quali siano le armi della squadra nerazzurra prima in classifica. Mancano due giorni alla sfida contro la Juventus una partita "tosta in cui servirà concentrazione, sarà una gara fisica. Sono queste le componenti per farci fare un grande match". Il gruppo è compatto, i giocatori sono concentrati ma c'è spazio anche per i sorrisi, come quando Candreva racconta che Gagliardini e Icardi spesso vanno a casa sua a tagliarsi i capelli. "L'importante è che poi Mauro la domenica segni - dice ridendo - se no non entra più...".

