Inter, Spalletti: «Non abbiamo espresso tutto il nostro potenziale»

TORINO - L'Inter esce imbattuta anche dall'Allianza Stadium. I nerazzurri restano in vetta, aspettando la partita del Napoli, con 40 punti in 16 partite. Spalletti nonostante la partita non brillante dei suoi, comprende l'importanza del risultato: «Ci sono stati momenti nel secondo tempo dove abbiamo perso qualche pallone di troppo quindi gli chiedevo di stare tranquilli. Venire qui trovare un punto e non prendere gol va bene, ma dobbiamo capire che questo livello ce lo siamo guadagnato».

Spalletti sprona l'Inter a continuare il percorso di crescita: «Siamo andati molto bene fino al limite dell'area, abbiamo osato poco e perso qualche palla di troppo. Noi non abbiamo espresso tutte le nostre qualità, dobbiamo rendercene conto se vogliamo essere ambiziosi. Non ci manca niente per essere grandi».

Scambio di battute con Chiellini alla fine del primo tempo, ma nel tunnel si è chiarito tutto, Spalletti lo spiega così: «L’ho visto partire dalla sua area per andare dall’arbitro e pensavo si volesse lamentare di qualcosa, ma in realtà non era successo niente».