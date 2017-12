Inter, Zanetti: «Scudetto? Con la Juventus è dura. E su Dybala...»

1 di 5 Successiva

MILANO - «Si parla di scudetto? Difficile fare pronostici ora, son tutte e 4 lì. La Juve è sempre difficile da affrontare, non a caso vince da sei anni». Javier Zanetti non vuole ancora sentir parlare di tricolore e, ospite in tv della trasmissione Tiki Taka, torna a parlare della sfida contro la squadra di Allegri: «Rispetto alla gara di sabato, noi abbiamo fatto bene nel primo e siamo andati in difficoltà nel secondo. Penso che il pari sia il risultato più giusto. È stata una gara tosta, entrambe volevano vincere alla loro maniera. C'è stato grande rispetto in campo. Ma la squadra che ha messo più in difficoltà l'Inter è stata la Roma: ci ha fatto soffrire di più, lotterà fino alla fine. Dopo quella gara noi siamo cresciuti molto».