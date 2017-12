Spalletti: «Inter, ora vinciamole tutte»

Il tecnico dei nerazzurri carica la squadra alla vigilia di un ciclo di partite davvero impegnative: «Sarà un periodo importante per noi, giocheremo contro squadre dall'altissimo valore» twitta

ROMA - «Quello che sta arrivando può essere un periodo molto importante per noi, dobbiamo vincere tutte le partite». Così Luciano Spalletti carica la sua Inter dopo due sconfitte consecutive. I nerazzurri affronteranno quattro sfide decisive (il derby di Coppa Italia e Lazio, Fiorentina e Roma in campionato): «Tutte queste avversarie hanno un valore alto ma bisogna vincere tutte le partite», ha dichiarato il tecnico a Premium Sport. Spalletti, che ha concesso un Natale di riposo ai giocatori, rivedrà la squadra a Santo Stefano in vista di Milan-Inter del 27 dicembre. Tre giorni dopo, a San Siro arriverà la Lazio.

Ultime notizie Inter - Tuttosport Tv