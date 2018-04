Inter, Spalletti: «In alcuni momenti non va come vorresti neanche con le cannonate»

TORINO - «Ci sono momenti in cui non va come vorresti neanche con le cannonate. Poi, però, nella gara di oggi ci sono stati dei frangenti nei quali dovevamo gestire meglio la palla e cercare di soffocarli. Abbiamo giocato due buone gare, oggi e nel derby, ma quando le cose non girano bene ci sta di non riuscire a fare risultato». Così, ai microfoni di Sky Sport 24, al termine di Torino-Inter, l'allenatore dei nerazzurri, Luciano Spalletti. «Rafinha in panchina? Giocare sempre diventa difficile. Lui viene da tre anni nei quali ha giocato poco. Ultimamente aveva problemi di fiato e ho deciso di metterlo solo nel secondo tempo, nel momento più importante del match. Poi, sulle decisioni, ognuno può vederla come vuole. Borja Valero l'ho fatto giocare perché l'avevo visto in crescita: può dare il suo contributo e un po' di equilibrio in ogni situazione» ha concluso Spalletti.

in collaborazione con Italpress

Il Torino complica la corsa Champions dell'Inter: quanta ironia sui social!