Inter, Brozovic sfida la Juventus: «Sono pronto a dare l'anima»

MILANO - «Essere un giocatore dell'Inter vuol dire entrare in campo e dare l'anima ed è quello che farò sabato sera». E' la promessa via social di Marcelo Brozovic in vista del big match di San Siro contro la Juventus. Sulla stessa lunghezza d'onda anche Antonio Candreva che ha parlato ai microfoni di Mediaset: «La Juventus negli ultimi anni è stata la squadra più forte in Italia e ha fatto bene anche in Europa. Sappiamo che troveremo una squadra arrabbiata ma dobbiamo pensare a noi stessi perché vogliamo raggiungere il nostro obiettivo di arrivare il Champions. Non ci possiamo permettere di sbagliare nulla: è una partita difficile dove ci daranno poche occasioni. Dovremo quindi sfruttare al meglio quelle che avremo ma noi siamo pronti, non vediamo l'ora che arrivi questa grandissima partita perché per noi è importantissima per poter raggiungere il nostro obiettivo. Lo stadio non sarà pieno solo sabato sera, è stato pieno tutto l'anno. I tifosi ci hanno supportato: noi vinceremo per loro e per noi stessi».

VECINO - Matias Vecino invece ha parlato a Inter Tv: «Inter-Juve sarà una partita emozionante e intensa. Per entrambe le squadre la vittoria è un traguardo importante. Sarà fondamentale l’approccio e partire subito forte per portare a casa il risultato. Tifosi? Contro tutti gli avversari ci hanno incoraggiato e dato una grande spinta, soprattutto nelle partite giocate in casa. La spinta sarà ancora più forte in questa partita così importante e speciale per quello che significa e comporta. Tutta la squadra ci tiene a fare una gran partita e a regalare ai tifosi una grande vittoria».

