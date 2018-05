Serie A, Skriniar sicuro: «L'Inter entrerà in Champions»

MILANO - "Abbiamo fatto una buona stagione, secondo me ci meritiamo la Champions League e ce la faremo. Futuro? Sono contento qua, il mio obiettivo è quello di giocare la Champions League con l’Inter". L'ha detto Milan Skriniar, punto fermo della difesa di Spalletti. Il centrale vuole mettere la freccia sulla Lazio e conta di chiudere la stagione al quarto posto: "Siamo ancora vivi - spiega a Mediaset Premium - tutto dipende da noi: mancano due partite, dobbiamo dare tutto, dobbiamo dare il massimo e assolutamente vincere. Vogliamo sempre giocare il nostro calcio, questo è importante e lo sarà anche per le prossime due partite. Secondo me ciò che conta è concentrarsi sulla partita con il Sassuolo: dobbiamo vincere assolutamente contro i neroverdi, poi penseremo alla sfida con la Lazio".

