Inter, Spalletti: «Stagione da 6,5. De Vrij? Devo pensare in casa mia»

MILANO - Vincere con il Sassuolo per poi giocarsi tutto nello spareggio dell'Olimpico contro la Lazio, all'ultima giornata. L'Inter non può allentare la presa proprio adesso che è tornata ad avere le chiavi dell'accesso alla Champions nelle proprie mani. A San Siro arriverà un avversario scevro di motivazioni ma Luciano Spalletti è categorico: «La concentrazione è solo sul Sassuolo, ho visto la squadra allenarsi nella maniera corretta, è un segno che la testa dei giocatori è solo al Sassuolo. Per noi è una semifinale: dobbiamo vincere per poi guadagnarci la finale contro la Lazio, nell'ultima giornata. Per tutto il resto, il bandone è chiuso». In casa Inter nessuno vuole sentire parlare di goleade ed eventuali differenza reti in chiave Champions: «A me interessa solo vincerla la gara, chi pensa alle goleade non ha mai giocato a calcio - ha spiegato il tecnico -, anche perché così manca di rispetto verso l'avversario. Io voglio vincere 1-0!» Spalletti dribbla con una battuta anche il tema De Vrij: «Lo farei giocare se fossi Simone Inzaghi? Devo pensare in casa mia, non sono un supereroe che si mette nei panni degli altri. Skriniar? È già un leader per l'Inter. Uomini forti, destini forti: lui è uno di questi, è fortissimo».

IL BILANCIO - L'allenatore toscano ha tracciato un bilancio parziale del 2017/18 dell'Inter: «L'Inter la scorsa stagione stava lottando per un posto in Europa League, era dietro Milan, Lazio, Atalanta... - ha detto il tecnico toscano - Oggi è davanti dieci punti su Milan e Atalanta e a un passo dalla Lazio. Valutate voi. C'era da colmare una differenza e l'abbiamo fatto. Ho sempre pensato che tre squadre sarebbero state irraggiungibili, poi sono diventate due. Sono andati via 12 giocatori, ne sono arrivati otto, mercato di gennaio compreso. Siamo una squadra molto forte. Le cose sono andate bene, poi meno bene, ora vanno ancora come devono andare. Devo dire di essere soddisfatto. Io do una bella sufficienza come voto a questa stagione, netta e importante. Per quello che ha fatto la squadra, che ha fatto la società e pure io stesso. Poi per il futuro saremo più chiari su tutto, pensando ai tifosi. Domani ce ne saranno altri 70mila e dobbiamo onorarli al meglio, far vedere loro quello che sappiamo fare. Un anno fa non è stato così».