Spalletti: «La mia missione? Riportare l’Inter in alto»

MILANO - "Io sono sempre soddisfatto quando si vince. Voglio usare qualsiasi minuto della mia vita per contribuire a migliorare questa squadra. Noi siamo dell'Inter, dobbiamo fare tutto per cercare di portare dei successi, siamo stati scelti per riportare questo club in una classifica importante perché l'Inter è una delle squadre più amate del mondo: questa è la nostra missione e voglio essere ricordato per questo". Queste le parole del tecnico dell'Inter Luciano Spalletti dopo la vittoria per 2-0 contro il Cagliari nell'anticipo della settima giornata di Serie A, partita sbloccata da Lautaro Martinez. "È un calciatore forte, ha veramente quel baricentro basso, sa ricevere la palla addosso e sa liberarsi per il tiro. Ha anche grande intuizione, sa dove va la palla. E poi allenandosi con Icardi sta imparando anche i movimenti giusti - ha sottolineato Spalletti parlando di Martinez ai microfoni di Dazn - È anche un po' egoista come si è visto nel finale, ma un filo di egoismo non fa male anche se in quelle situazioni è meglio passarla. Con Icardi sono amici, hanno lo stesso carattere e la stessa volontà di segnare, fa parte della loro personalità". "Cosa abbiamo migliorato rispetto alla scorsa stagione? Abbiamo tanti calciatori e io posso fare un turnover importante facendo giocare calciatori più freschi. Quando la rosa è più numerosa posso scegliere titolari diversi. Nainggolan? È bravo a girarsi nel traffico, quando gli spazi sono angusti, per dare queste vampate. Ha grande fisicità", ha concluso Spalletti. (in collaborazione con Italpress)