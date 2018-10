Inter, Perisic "incorona" Cristiano Ronaldo

MILANO - Costruire un calciatore perfetto non è un'impresa facile ma ci ha provato Ivan Perisic. L'esterno croato dell'Inter, vice campione del mondo dopo la finale persa in Russia contro la Francia, ha indicato quali siano i suoi giocatori preferiti in base ad alcune caratteristiche e tra questi non c'è alcun suo compagno nerazzurro come non c'è alcun croato, nemmeno Modric che ha di recente soffiato il premio Fifa 'The Best' a Cristiano Ronaldo. Lo stesso Ronaldo presente invece nella lista di Perisic, che considera l'attaccante della Juventus il calciatore con la migliore tecnica.

LE PREFERENZE DI PERISIC - Calci da fermo: Eriksen (Tottenham). Visione di gioco: De Bruyne (Manchester City). Finalizzazione: Harry Kane (Tottenham). Dribbling: Messi (Barcelona). Colpo di testa: Sergio Ramos (Real Madrid). Recupero palla: Casemiro (Real Madrid). Tecnica con la palla: Cristiano Ronaldo (Juventus).