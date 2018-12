Spalletti: «Ecco la differenza tra l'Inter e la Juve...»

MILANO - ''Icardi a Madrid? Non vedo dove sia il problema. C'era la delegazione della Juventus, c'erano i dirigenti e un calciatore dell'Inter. Non vedo dove stia il problema, è come andare a cena da un'altra parte''. Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti ha commentato così la presenza di Mauro Icardi al Santiago Bernabeu di Madrid per assistere alla finale di Copa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors. ''È una cosa che si gestisce normalmente, con la possibilità di avere una autorizzazione per vedere una partita - ha proseguito Spalletti, nella conferenza alla vigilia di Inter-Psv -. Non ha fatto nulla di strano, si è comportato regolarmente''.

"È la partita più importante da quando sono all'Inter. Dovremo pensare a giocare e vincere la nostra gara, non a quello che deve fare il Barcellona''. Lo ha detto il tecnico Spalletti. ''Mi viene da pensare che al Barcellona si stiano offendendo perché stiamo mettendo in dubbio la loro etica professionale - ha proseguito -. Lì ci sono professionisti seri". "L'unico errore che potremmo fare è creare attenzione su di loro - ha aggiunto Spalletti riferendosi all'altra partita di Champions, tra Barcellona e Tottenham -, bisogna giocare e vincere. La stessa tranquillità che abbiamo noi sul Barcellona ce l'avrà il Tottenham sul PSV, che vuole vincere qui perché hanno fatto pochi punti''.

LA JUVE - «Abbiamo cali di tensione dove altri ci prendono vantaggi ma non sono questi che ci disturbano. La differenza tra noi e la Juventus non la vedo nella partita secca, che possiamo giocare alla pari, ma nelle vittorie mancanti con Parma o Atalanta: dobbiamo mantenere quel livello di squadra forte per 38 partite».