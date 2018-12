Bufera Inter: Nainggolan sospeso per motivi disciplinari

MILANO - Come se non bastasse il pari raggiunto in extremis dal Chievo con Pellissier , che ha raggiunto l'Inter al 91' al Bentegodi nel match della 17esima giornata di campionato, arriva anche un caso Nainggolan a rovinare il Natale dei tifosi nerazzurri. « FC Internazionale Milano - si legge sul sito ufficiale del club - comunica che Radja Nainggolan è momentaneamente sospeso dall'attività agonistica per motivi disciplinari».

Alla base della decisione pare ci sia un ritarno nell'allenamento di questa mattina e per il belga - protagonista di un avvio di stagione travagliato tra infortuni e prestazioni opace e finito nei giorni scorsi nell'occhio del ciclone per una truffa ai suoi danni dopo un'ingente perdita al Casinò - sarebbe in arrivo anche una multa oltre alla mancata convocazione per il prossio big match di San Siro contro il Napoli in programma mercoledì 26 dicembre.

I PRECEDENTI - Non è la prima volta che il centrocampista belga (acquistato dall'Inter in estate per 40 milioni complessivi e già out in 8 partite quest'anno), si rende protagonista di comportamenti sopra le righe: lo scorso capodanno, quando militava nella Roma, era stato punito dai giallorossi, con una multa salata e la mancata convocazione per la gara contro l'Atalanta, per aver pubblicato un video su Instagram in cui beveva e imprecava; a marzo, invece, gli era stata sospesa la patente in Belgio per guida in stato di ebbrezza; ad agosto avevano fatto scalpore le immagini che lo ritraevano assieme a Fabrizio Corona in una discoteca di Dalmine, durante la quale aveva fatto il dito medio ad un tifoso che gli diceva di andare a dormire. Un'altra gatta da pelare insomma per il tecnico Luciano Spalletti, finito nel frattempo nel mirino della critica e del popolo nerazzurro che sogna il ritorno di Mourinho.

VIA ANCHE DA INSTAGRAM - Dopo la sospensione momentanea dall'attività agonistica il centrocampista dell'Inter ha deciso di bloccare il suo account ufficiale su Instagram. Non si tratterebbe però di una richiesta arrivata dal club nerazzurro ma di una scelta personale dello stesso calciatore.