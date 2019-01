Inter: tifosi contro ultras, società e istituzioni. Marotta: «Sbagliato chiudere San Siro»

MILANO - Beppe Marotta si schiera con i tifosi dell'Inter: «Certi fatti vanno deprecati ma credo sia ingiusto che venga squalificato tutto lo stadio. Ci sono il 95% di tifosi e cittadini che hanno diritto di assistere a un evento sportivo così importante - ha detto ai microfoni della Rai l'ad nerazzurro nel prepartita del match di Coppa Italia con il Benevento tornando sugli ululati razzisti nei confronti di Koulibaly durante Inter-Napoli preceduta da violenti scontri che hanno portato alla morte di un ultrà -. Credo che tutte le colpe non siano del mondo dello sport e in particolare del calcio. È un disagio sociale, c'è bisogno di collaborazione di tutti gli altri enti, dal governo al ministero d'istruzione». Coppa Italia, Inter-Benevento: segui la partita LIVE

LA CONTESTAZIONE PACIFICA - Il tutto mentre andava in scena la pacifica contestazione dei tifosi dell'Inter fuori dallo stadio di San Siro prima della partita - a porte chiuse - contro il Benevento (presenti un migliaio di persone fra invitati dagli sponsor, disabili e bambini delle scuole calcio). Davanti ai botteghini delle biglietterie, sono stati esposti due striscioni di protesta con contenuti eloquenti: «Contro il razzismo, contro la violenza, contro punizioni prive di coerenza» e «La maggioranza non ha ululato ma un suo diritto è stato calpestato». La Banda Bagaj, altro gruppo di tifosi organizzato, ha distribuito un volantino sempre con toni di protesta contro la decisione del Giudice Sportivo. «Sono trascorsi più di dieci anni dalla morte di Raciti (l'ispettore di polizia morto in occasione di un derby fra Messina e Catania, ndr), e nonostante una legge speciale con inasprimento delle pene, biglietti nominali, tessera del tifoso, tornelli e telecamere, siamo di fronte alla chiusura dello stadio. I tifosi di tutta Italia da oltre dieci anni si sorbiscono questo trattamento? verrebbe da dire? inutilmente», si apre il volantino.

LE ISTITUZIONI - Nel lungo comunicato, i tifosi interisti 'puntano il dito' contro le istituzioni perché «le restrizioni imposte ai tifosi non hanno minimamente scalfito i fenomeni della violenza e del razzismo». Secondo i tifosi «in una logica di sportività si dovrebbe intraprendere una battaglia contro gli insulti in genere, e non tollerarli per poi indignarsi su quelli di cattivo gusto». Ma i supporter nerazzurri 'puntano il dito' anche contro la polizia ricordando che «gli scontri (prima di Inter-Napoli, ndr) sono avvenuti a poco più di un chilometro dallo stadio; lungo quella strada che è l'arteria principale da cui provenendo dalla tangenziale si arriva a San Siro. La partita era a rischio, visto che c'erano già stati diversi episodi negli anni precedenti tra le due tifoserie. Possiamo quindi dire che il sistema di controllo e prevenzione ha totalmente fallito?».

GLI ULTRAS - Ma i tifosi dell'Inter 'puntano' il dito anche contro gli ultras perché «se le istituzioni e i media pensano che lo scontro avvenga per una partita di calcio significa che non hanno capito niente! Ed è grave considerando che trattano l'argomento da decenni. Vuol dire che nessuno si è mai posto l'obiettivo di capirlo questo fenomeno ultras» e «noi siamo contrari ad ogni forma di violenza, ma il dito sugli ultras non lo puntiamo perché non condividiamo e non capiamo il loro spirito guerriero. Il dito sugli ultras lo puntiamo per quello che loro stessi sostengono a gran voce come motto: rispetto genera rispetto. Ecco allora cominciate a rifarvi a questo motto, vivendo le vostre pulsioni nel pieno e totale rispetto di chi non condivide il vostro spirito, evitando di giocare a fare la guerra coinvolgendo in questo chi, a ragion veduta, della vostra guerra non ne vuole sapere nulla».