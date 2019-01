MILANO - Tegola in casa dell'Inter: si ferma Keita Balde. Il senegalese si è sottoposto questa mattina ad una risonanza magnetica presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, a seguito di un fastidio muscolare accusato in allenamento. Gli esami hanno evidenziato una distrazione muscolare al bicipite femorale della coscia destra. La sua situazione sarà rivalutata la prossima settimana. Per l'ex Lazio previsto uno stop di tre settimane: salterà dunque la sfida contro il Sassuolo.