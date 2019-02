Inter, Adani sul caso Perisic: «Da risolvere presto, era pronto ad andare via»

TORINO - Nasce il caso Perisic all'Inter, in un periodo già complicato per i nerazzurri. Dopo l'eliminazione in Coppa Italia con la sconfitta casalinga ai calci di rigore contro la Lazio e dopo aver rimediato solo un punto tra Sassuolo a San Siro e trasferta a Torino negli ultimi due turni di campionato, la società milanese deve trovare il riscatto nel prossimo impegno di Serie A e una soluzione per chiudere il caso relativo a Perisic. Il croato, infatti, è finito in panchina nell'ultime uscite della formazione guidata da Spalletti e sembra ormai ai margini del progetto.

ADANI SUL CASO PERISIC - Sulla situazione di Perisic, è intervenuto Daniele Adani negli studi di Sky Sport. L'ex difensore dell'Inter ha dichiarato: "Di certo non è una situazione che si può risolvere in breve tempo. Serve uno sforzo di tutti, prima di tutto da parte del giocatore. Parliamo di uno che ha indossato questa maglia per tre-quattro anni e che era pronto a mollarla da un giorno all'altro. Prima di tutto, Perisic deve capire che maglia indossa, parliamo dell'Inter". Adani ha poi aggiunto, sull'importanza tecnica di Perisic in campo per l'Inter di Spalletti: "Però è chiaro che non si può nemmeno tenere fuori uno come lui a cuor leggero: Perisic ti spacca le partite, dura vederlo in un angolo sempre in panchina. Servirà un percorso complicato, da uomini".