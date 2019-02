Perisic, frecciatina sui social: «Le critiche sono il mio carburante»

TORINO - Ivan Perisic ieri ha festeggiato il suo 30esimo compleanno e attraverso un post sul suo profilo Instagram ha voluto ringraziare tutti non solo per gli auguri ma anche per i tanti messaggi di critica ricevuti nelle ultime settimane.

IL POST DI PERISIC - "Grazie per tutti gli auguri 'positivi'. Grazie per le lodi, ma anche per le critiche: l'una e l'altra sono il mio carburante", questo il post pubblicato da Perisic che, dopo un mondiale da protagonista con la Croazia, sembra non essere mai tornato dalla Russia. Il croato, infatti, ha deluso molto in questo primo scorcio di stagione. A dirlo sono anche i numeri: solo tre gol, tutti in campionato.l'ultimo nel pareggio esterno contro il Chievo Verona risale al 22 dicembre.

LE CRITICHE - Inevitabili le critiche dei fan interisti che non hanno affatto gradito, in un momento difficile per la squadra, anche la volontà di Perisic di lasciare l'Inter, ipotesi che non si è concretizzata a fine gennaio. I nerazzurri, reduci dall'eliminazione ai quarti contro la Lazio in Coppa Italia, cercheranno di rialzare la testa già oggi contro il Bologna. Perisic dovrebbe scendere in campo fin dal primo minuto. L'auspicio dei tifosi è che le critiche diventino veramente il carburante sia per il calciatore che per l'intera squadra.