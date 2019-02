Inter, Spalletti: «Squadra con poco carattere. I fischi non mi fanno effetto»

MILANO - L'Inter perde 1-0 in casa contro il Bologna e non trova il riscatto dopo la sconfitta di Torino in campionato e l'eliminazione in Coppa Italia contro la Lazio. Spalletti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il ko casalingo con i rossoblù e ha dichiarato: "Se non hai un carattere forte non riesci a reagire, e noi non abbiamo dato il massimo. Ogni tanto si perdono anche i contenuti abbastanza semplici. In molte situazioni ci siamo fatti risalire addosso dall’avversario, ma da tutte le parti non potevano arrivare: se sono in 7 dentro l’area di rigore non possono metterci in difficoltà anche a metà campo”.

I FISCHI DI SAN SIRO - "C’erano già stati anche altre volte, non mi fa nessun effetto. I fischi li ho presi ovunque, così come gli applausi. I tifosi quando si fa una prestazione sotto il livello, pagando il biglietto, è giusto che meritino qualcosa di differente. Ancora di più se la squadra si chiama Inter” è la risposta di Spalletti alla domanda relativa ai fischi di San Siro.

LA SOCIETA' - Sul momento delicato e sulla fiducia della società: "Probabilmente questo serve per quelli che sono border line, per quanto mi riguarda non ho problemi. Se è questo il discorso allora è chiaro, ma per quei soggetti lì, non per il lavoro che devo fare io" ha spiegato.

Inter-Bologna 0-1: tabellino e statistiche

LA MOSSA RANOCCHIA - Nei minuti finali il tecnico dell'Inter ha tentato a sopresa anche la carta Ranocchia: "Avevo detto di buttare palla alta su Ranocchia ma diverse volte l’abbiamo messa male dentro, detto questo mi pare che la squadra mi segua ma nella lotta ci manca qualcosa e comunque gli episodi non ci sono stati favorevoli. Gli altri lottano meglio di noi”.

IL KO CON IL BOLOGNA - Spalletti si è poi soffermato sulla sconfitta con il Bologna: "A me sembra che si facciano cose semplici, non difficilissime. Serve che vada a buon fine l’episodio che ti dà il vantaggio, come le due palle capitate all’inizio, tenendo poi un equilibrio corretto in campo. A me sembra che per certi versi la squadra mi segua, poi si vede che nella lotta manca qualcosa, perché gli altri lottano più forte di noi”.