Wanda, pace con l'Inter? Posta una foto di Icardi in lacrime

TORINO - «Vai allo stadio, e oggi forza Inter». In un tweet rivolto a un tifoso nerazzurro che le chiedeva di non fargli vedere Mauro Icardi «con altri colori», Wanda Nara sembra lanciare segnali di pace al club dopo giorni molto tesi. Nella notte la moglie e agente dell'attaccante aveva pubblicato sul social network un collage di foto di Icardi con la maglia dell'Inter e in lacrime dopo la sconfitta per 3-2 la scorsa stagione a San Siro contro la Juventus. E non è l'unico tweet. Wanda sta ritwittando i messaggi dei tifosi che si schierano con Icardi, aggiungendo cuori e pallini neri e azzurri. Anche questo potrebbe essere interpretato come una dimostrazione di attaccamento alla maglia, nonostante il forte dispiacere per aver perso la fascia di capitano.