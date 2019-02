Icardi, oggi è il suo compleanno: cosa succederà?

MILANO - Sarà un compleanno diverso dagli altri. Inevitabilmente. Oggi Mauro Icardi compirà 26 anni. Sarà curioso capire cosa accadrà questa mattina ad Appiano perché nel corso degli anni Icardi è stato il più attivo fra i giocatori dell’Inter a festeggiare i compleanni dei compagni, con quegli scherzi fatti con farina e uova. Oggi cosa accadrà? L’Inter di certo farà gli auguri al giocatore - è successo pure con Perisic in piena bufera mercato -, ma i compagni cosa faranno? E Mauro? Arriverà il gesto di pace che tutti attendono? Un passo da parte del giocatore come pure Spalletti ha fatto intendere sia necessario? Di sicuro ieri l’argentino ha ripetuto il copione dei giorni scorsi: è arrivato alla Pinetina e ha lavorato a parte, svolgendo fisioterapia al ginocchio dolente e non si sono registrati grandi discorsi con i compagni. Wanda Nara a “Tiki-Taka” ha fatto capire che il marito potrebbe giocare, ma non è l’Inter che ha escluso Icardi dai convocati e gli ha precluso di scendere in campo. E’ Mauro che si è chiamato fuori quando gli è stato comunicato che non sarebbe più stato il capitano. A questo punto, bisognerà capire quando le parti passeranno dalle parole ai fatti, dalle frasi distensive alla chiusura del caso. Il compleanno di oggi potrebbe aiutare oppure ampliare le distante.

