Serie A, l'Inter festeggia il 111° compleanno

MILANO - "111 anni di storia, la nostra storia. Il 9 marzo 1908 nasceva la leggenda dell'Inter e degli 1NTER1ST1". L'Inter, con un video sui propri canali social, festeggia oggi il proprio 111' compleanno, con un video rievocativo. "Una notte indelebile", si legge nella nota del club nerazzurro, "una notte stellata che diede i colori alla nostra maglia, unica e bellissima. Si sono succeduti uomini e calciatori, molti di loro sono diventati idoli, eroi. Da 111 anni cavalchiamo i sogni dei nostri tifosi abbattendo record ma soprattutto barriere. Siamo nati così, fratelli del mondo. Una vocazione internazionale che ci ha accompagnato, non solo nel nome, da quella sera al Ristorante L'Orologio, a Milano, fino ad oggi. Da quel giorno abbiamo inziato a scandire il tempo con la nostra passione che, in 111 anni, non è mai venuta meno. Anzi, tutti noi 1NTER1ST1 non facciamo altro che alimentarla. In campo e fuori". Il club nerazzurro ha poi indetto un contest invitando i tifosi a commentare e postare selfie in nerazzurri sui social: gli scatti più belli saranno proiettati sul maxi-schermo di San Siro durante Inter-Spal.

? + 111 anni #FCIM pic.twitter.com/ozRnx0XX7Q — Inter (@Inter) 8 marzo 2019