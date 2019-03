Inter, Spalletti: «Complimenti alla Juventus. Allegri è stato super»

MILANO - Alla vigilia di Inter-Eintracht, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League, il tecnico Luciano Spalletti si presenta nella consueta conferenza pre-partita dalla sala stampa del Suning Training Center. In una condizione di emergenza, con gli uomini contati, ed una grana Icardi ancora tutta da risolvere, servirà una vittoria, alla luce dello 0-0 maturato alla Commerzbank Arena di Francoforte nel match d'andata.

INFORTUNI - Spalletti con gli uomini contati: «Infortuni? Lamentarmi non mi farà qualificare. Si gioca in undici, per cui abbiamo tutti quelli che servono per vincere la partita. Keita è a posto, Brozovic è convocato e va in panchina domani. Borja Valero gioca. I ragazzi della Primavera? Comincia sempre così, bisogna prendere un'occasione per costruire la tua carriera. In base ai numeri che abbiamo ci sarà l'opportunità per far vedere le loro opportunità. Dipenderà in che ruolo ma abbiamo portato quelli che anche attraverso la disponibilità del settore giovanile si allenano con noi e ne conosciamo le qualità. Abbiamo sentito anche Madonna secondo le sue indicazioni. Siamo vicini alla famiglia di Joao Mario, ribadiamo il nostro affetto per il momento che sta attraversando. Gli siamo affianco».



EUROPA LEAGUE - Una battuta sull'importanza della competizione: «Io spero che la prima cosa che hanno focalizzato i calciatori è che questo è un momento importantissimo. Pensiamo alla partita che abbiamo davanti e non a quel che rimane da giocare in stagione. Ci arriviamo con le carte in regola, è vero che si fa sempre credere a tutti che il migliore è quello che manca, ma le partite le vincono quelli che ci sono. Non esistono trucchi da un punto di vista psicologico, chi va dentro deve sapersi motivare per la causa da portare a termine. Chi non riesce a capire che si deve motivare a tal punto e deve essere all'altezza della situazione rimane un mediocre. Può avere le possibilità che ha, ma in certi momenti bisogna metterci qualcosa in più. Le capacità, se giochi nell'Inter, le hai».