Bonolis: «A Ciao Darwin 'Juve contro tutti'». E su Spalletti...

TORINO - Paolo Bonolis concosce tanto bene il mondo dello spettacolo e della televisione quanto quello del calcio. Da anni è uno tanti volti noti della tv italiana e il suo amore per l' Inter non è mai stato in dubbio. Nelle prossime puntate del suo programma, ' Ciao Darwin ', come ammesso su "Oggi", porterà la sua passione per il pallone sul piccolo schermo per cercare di contrastare lo strapotere degli ultimi tempi della Juventus . «Ci sarà una puntata sul tema ' Juve contro tutti '. Visto che sul campo da sette anni non li batte nessuno vediamo se mettendoci tutti assieme riusciamo a fare qualcosa». La sfida è lanciata.

IL CONSIGLIO PER SPALLETTI - Non è mancato anche un consiglio per mister Spalletti, che spesso è un po' troppo prolisso: «Gli ho detto che certe volte se rispondesse solo “sì” o “no” non farebbe male». Chissà se verrà afferrato.

AZZURRI 2010 - La passione per il calcio e per l'Inter, però, per Bonolis non si limita al tifo allo stadio, ma va oltre. Ha finanziato la squadra U-15, chiamata Azzurri 2010 in onore della Nazionale e del Triplete dell'Inter, che dalla prossima stagione sarà una società statellite della rete delle giovanili dell’Inter: «Ho guadagnato un po’ di soldini, invece che mangiarmeli in un casinò o in un casino, invece che comprarmi un macchinine o una barca, preferisco utilizzarli per star vicino ai ragazzi in un momento decisivo per la loro crescita educativa ed evolutiva - ha spiegato Bonolis.. Perché Azzurro 2010? L’Azzurro è il colore della Nazionale, il sogno di ogni bambino che gioca a pallone. Il 2010 è l’anno del Triplete dell’Inter, la mia squadra del cuore. A questo livello è esaltante vedere crescere tra i ragazzi lo spirito di squadra, la voglia di darsi una mano e fare gruppo. Sarebbe bello se i valori creati oggi sul campo di gioco potessero un giorno trasferirsi alla società civile», ha concluso.