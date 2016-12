Morata torna alla Juventus? No, va al Venezia di Inzaghi

TORINO - Alvaro Morata è stato ricomprato in estate dal Real Madrid per 30 milioni e la Juventus non ha potuto che accettare, come da accordo. Con i bianchi, l’attaccante campione d’Italia ha vinto subito il Mondiale per club, ma da ultimo cambio. Insomma, è dura trovare spazio in attacco tra Cristiano Ronaldo, Gareth Bale e Karim Benzema. Allora, facile che gli venga un po’ di nostalgia dell’Italia. Ma non torna in bianconero, semmai passa al… Venezia. In questi giorni a casa di Alice, la sua promessa sposa, è andato a trovare Pippo Inzaghi, allenatore della squadra lagunare che punta alla promozione in Serie B. Da bomber a bomber, da alunno a maestro con simpatia. E il mister scrive su Instagram: «Una visita speciale di un grande giocatore...è stato un piacere Alvaro! Alvaro Morata Real Madrid C.F. Venezia FC».