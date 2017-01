Marchisio: «Juve, che peccato la Supercoppa!»

TORINO - «Il mio 2016 è stato in agrodolce a causa del mio infortunio. Idem per la Juve che purtroppo ha concluso l'annata con il ko di Doha». Così Claudio Marchisio ha parlato nel corso di una lunga intervista concessa a JTv. «Sconfitta in Supercoppa a parte, è stata una stagione positiva con record su record centrati, trofei vinti e un titolo di Campioni d'inverno conquistato in anticipo che ci porta ad iniziare questo 2017 con grande fiducia e grande voglia di continuare». «Il Bologna alla ripresa non sarà facile, non è mai facile disputare il match dopo la sosta. Per fortuna giocheremo allo Stadium davanti ai nostri tifosi. Ricordiamo tra l'altro che il nostro ultimo pareggio è stato proprio contro il Bologna, ormai quasi un anno fa. Per fortuna in questo campionato siamo partiti bene, non come l'anno scorso. Siamo caduti in certe situazioni, perdendo match importanti come i due giocati a Milano e quello contro il Genoa, però abbiamo sempre recuperato bene dopo questi passi falsi», ha proseguito Marchisio che poi ha parlato delle rivali scudetto della sua Juve: «La Roma in questi ultimi anni ha dimostrato di essere una grande squadra. Il Napoli non è partito benissimo, però sta recuperando e ha una rosa importante non soltanto per il campionato ma anche per la Champions. A proposito di questa competizione, siamo soddisfatti del sorteggio, perché sicuramente si potevano incontrare squadre, almeno sulla carta, più forti. Avremo anche il vantaggio non indifferente di giocare il ritorno in casa nostra», ha concluso il centrocampista juventino.

