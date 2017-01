Allegri: «Riprendere il cammino, 6° titolo sarebbe leggenda»

TORINO - "Sto bene alla Juventus, sono felice e spero di rimanere qui a lungo". Parla Massimiliano Allegri, alla vigilia di Juventus-Bologna, prima gara di Serie A del 2017 e soprattutto ritorno al calcio vero dopo la poco attesa e spiacevole, per l'ambiente juventino, sconfitta ai rigori contro il Milan nella finale di Supercoppa Italiana. Questo è il punto di partenza del discorso di Allegri nella conferenza stampa in vista della gara di domani: "Ho elogiato tante volte i ragazzi, ma a Doha, dopo 35 minuti siamo usciti dalla partita e questo mi ha fatto arrabbiare". E in riferimento a quanto accaduto dopo la batosta di coppa in Qatar, ossia l'acceso dibattito in campo con Marotta e Paratici rubato dallo smartphone di un tifoso, il tenico dice senza problemi: "Lo sfogo di Doha? È normale: è stato lo sfogo di un allenatore che tiene al proprio lavoro: Ci confrontiamo sempre."

CAMMINO - Allegri è convinto però che la sua Juve debba crescere, soprattutto visti i 14 gol subiti in 17 gare in Serie A: "Ho chiesto ai ragazzi di migliorare la qualità del gioco e la gestione delle partite". Ma l'obiettivo è chiaro: "Da domani dobbiamo riprendere in cammino verso il sesto scudetto, che ci porterebbe nella leggenda".

BOLOGNA - Juve-Bologna sarà una gara "insidiosa", dice Max Allegri, che ipotizza per domani sera alle 20.45 ancora una difesa a quattro, con Evra o Asamoah a sinistra e Dybala in avanti. Su chi deve tornare, dice: "Pjaca sta meglio, potrà avere spazio tra domani e mercoledì in Coppa Italia. Marchisio sta recuperando la condizione ottimale. In settimana rientreranno Alex Sandro e Bonucci."

MERCATO - Rispetto a questa sessione di calciomercato, l'allenatore juventino non parla perché dice di essere "contrario alla finestra di gennaio che può creare instabilità". Ma commenta così il centrocampista venezuelano arrivato dal Genoa a rinforzare un centrocampo in continua evoluzione (e su cui aleggia lo spettro del mancato arrivo di Witsel): "Rincon è un ottimo giocatore, molto professionale, tornerà utile. Sono felice del suo arrivo".