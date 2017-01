Juventus, forfait Buffon: in porta c’è Neto. Sturaro è favorito su Rincon

TORINO - La vigilia verso la sfida col Bologna, in casa Juve, è stata inevitabilmente condizionata dalla situazione legata a Evra. Il francese è passato dall'essere in ballottaggio con Asamoah durante la conferenza della vigilia, all'essere escluso dai convocati. Spalancando quindi le porte al ghanese, pronto a candidarsi subito sul campo al ruolo di prima alternativa di Alex Sandro. Anche senza Evra, infatti, Allegri dovrebbe confermare la difesa a quattro lanciando Asamoah terzino sinistro: sull'altra fascia confermato Lichtsteiner, mentre è testa a testa tra Rugani e Barzagli (quest’ultimo è favorito) per affiancare Chiellini al centro della difesa. Rispetto a Doha, non sarà solo Asamoah a rappresentare la novità. Fuori dai convocati anche Buffon, che continuerà ad allenarsi smaltendo i postumi dell'attacco influenzale che lo ha colpito negli scorsi giorni: tra i pali dunque ci sarà Neto. Molto più atteso è però Dybala, unico attaccante sicuro del posto in attesa che il tecnico sciolga i dubbi legati al ballottaggio Higuain-Mandzukic che vedono il Pipita favorito sul croato. Ad ispirare la coppia d'attacco titolare ci sarà ancora Pjanic, trequartista supportato da una mediana che non dovrebbe vedere ancora dal primo minuto El General Rincon, ma confermare il trio Khedira-Marchisio-Sturaro: provato in settimana da mezz'ala, per il momento il ruolo del Principino dovrebbe essere ancora quello del regista basso.

HIGUAIN: «DIMOSTRERO' DI VALERE 90 MILIONI»

CUADRADO E PJACA - Ancora una volta rosa ridotta all’osso quindi, in attesa che in settimana possano rientrare anche Alex Sandro e Bonucci. Pronti all’uso però dalla panchina due armi che potranno fare la differenza come Cuadrado e il rientrante Pjaca, che tra stasera e mercoledì rivedrà sicuramente il campo. Da segnalare la convocazione anche dei giovani Del Favero (portiere classe ‘98) e Semprini (terzino destro ‘98), mentre Mattiello registra un altro infortunio: frattura del naso per lui durante l’amichevole della Primavera con l’Alpignano.