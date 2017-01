Higuain ha la stessa fame della Juventus: «Voglio diventare ancora più forte»

L'argentino ha spinto i suoi con una doppietta al Bologna: «I 90 milioni spesi per me? A volte mi pesano, ma non li farò rimpiangere» twitta

TORINO - Il 2017 della Juventus è iniziato nel segno del 'Pipita'. Dopo la delusione in Supercoppa a Doha è stato infatti Gonzalo Higuain a prendersi sulle spalle la squadra e mettere subito in discesa la gara col Bologna sbloccata dopo pochi minuti con un gran gol. Nella ripresa poi è arrivato il bis e questa doppietta fa capire perché i campioni d'Italia hanno deciso di spendere 90 milioni per strapparlo al Napoli. «Se la società ha fatto questo vuol dire che credono in me e io fin dal primo giorno ho provato a ripagarla e a dimostrare che non ha sbagliato, anche se non nego che ogni tanto ci penso e fa un certo effetto - confessa Higuain ai microfoni di Sky Sport dopo il match -. Il primo gol? Ho sentito il difensore alle spalle ed era difficile, ma anche il secondo era facile solo in apparenza».

Poi dallo studio provano a stuzzicarlo sui suoi compagni di reparto, ma il centravanti argentino non perde la lucidità che lo contraddistingue sotto porta: «Il rientro di Dybala? Molto bene, con un giocatore così forte alle spalle diventa tutto più facile. Ma anche con Mandzukic mi trovo bene, anche se sembra che si voglia dimostrare il contrario. Con Mario abbiamo un bel rapporto e ho persino imparato qualche parola in croato. Il mister sceglie in base a chi è più utile di partita in partita». Poi in chiusura gli viene chiesto se ci sia in giro un centravanti più forte di lui e Higuain se la cava così: «Da sempre mi piace tantissimo Suarez del Barcellona, ma il più forte di tutti è stato il mio amico Ronaldo con cui ho avuto la fortuna di giocare insieme due mesi (nel Real Madrid, ndr). Per quanto mi riguarda invece sono migliorato molto anno dopo anno e anche il mio arrivo in Italia mi ha fatto crescere, ma di certo non sono uno che vuole fermarsi. Voglio crescere ancora». Higuain, insomma, ha la stessa fame infinita della Juventus.

Tutto sulla Juventus