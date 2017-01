Dybala tra gol, Del Piero e rinnovo: «Contento e felice qui»

TORINO - Dybala parla alla Rai dopo la gara di Coppa Italia contro l'Atalanta, che l'ha visto protagonista con un gol, ma si parla subito ovviamente di mercato: "Difficile rifiutare Real o Barcellona? Non mi è arrivata alcuna offerta, quindi non ho niente da rifiutare. Il mio procuratore arriverà qui tra pochi giorni e aspetto la risposta della società che discuterà con il mio agente il ritocco dell'ingaggio".

LA FESTA - Dice Dybala dei nuovi festeggiamenti: "L'esultanza? Un segreto, forse più avanti verrà fuori ma ora no. Io come Del Piero? Quando ho visto le immagini del suo addio alla Juve mi sono commosso e quell'affetto dei tifosi è il sogno di ogni calciatore. Ma quello non dipende solo da me che sono comunque contento e felice qui. Di Del Piero mi piacerebbe anche il 10, però anche il mio 21 (era di Zidane, ndr) qui è importante". Si fanno paragoni scomodi, ma il giovane attaccante argentino non si tira certo indietro: "Io futuro Pallone d'oro? A 23 anni devo migliorare ancora: nella forza fisica, nel destro e nella capacità di restare sempre concentrati. Allo stesso tempo però cerco sempre di divertirmi in partita e di dare il mio contributo per la squadra e per far felici i tifosi. Mego punta o rifinitore? Come sto giocando ora mi trovo perfettamente. Il mister mi dà un po' di libertà, anche in base alla partita, di muovermi alle spalle dell'attaccante e con Pjanic è più facile perché anche lui si porta via l'uomo."

LA PARTITA - "L’Atalanta è una buona squadra che ha fatto bene in campionato e dobbiamo fargli i complimenti. Dopo il rigore a Doha è stato un momento difficile, era importante segnarlo. Non ho fatto belle vacanze, ma ho iniziato l’anno al meglio possibile e ho segnato contro il Bologna e oggi anche. Il mister arrabbiato per il 3-2? Ha ragione e domani ce ne dirà ancora di più. Bisognava fare di più. Dovevamo chiudere la partita prima e non soffrire così fino all’ultimo minuto."