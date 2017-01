Bonucci: «Per la Fiorentina partita dell'anno, per noi come tutte le altre»

TORINO - «Per loro è la partita dell’anno. Per noi è una partita che vale come tutte le altre, ossia tre punti da portare a casa per continuare il cammino verso uno degli obiettivi della stagione». Leonardo Bonucci indica la direzione prima della partita con la Fiorentina al Franchi, ai microfoni di Mediaset Premium: «Non è il fattore BBC che cambia l'idea di questa squadra. Per vincere dobbiamo fare tutto in undici, è la squadra che deve lavorare insieme».

LA PARTITA AL FRANCHI

«Sarà una Juve che deve migliorare sotto il punto di vista della conduzione della gara dal primo all'ultimo minuto, dall'inizio di stagione ci è mancato questo, dopo il gol ci abbassiamo troppo e lasciamo spazio all'altra squadra, questa sera dobbiamo iniziare forte e mantenere l'intensità in tutte le fasi del gioco», conclude.