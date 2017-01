Higuain: «Non mi pento di aver scelto la Juventus»

In una fase in cui la Juve ha perso certezze, il "Pipita", che si sta confermando bomber di razza anche a Torino, prova a diventarne il leader, come era a Napoli twitta

ROMA - La Juventus di Massimiliano Allegri ha perso nell'ultimo mese solo 2 partite (una in realtà ai rigori), continua ad essere prima in Serie A (con 4 potenziali punti di distacco sulla Roma seconda), si è qualificata da capolista del girone agli ottavi di Champions League trovandovi un avversario sicuramente non proibitivo (il Porto), ha passato il turno arrivando ai quarti di Coppa Italia, si coccola col suo Higuain il terzo miglior marcatore del campionato con 13 gol e sta pure recuperando pian piano molti dei suoi elementi di valore fermati nel girone d'andata dalla scure degli infortuni. Ma sono bastate la sconfitta in Supercoppa Italiana dagli undici metri e la caduta contro la sempre ostica Fiorentina per far perdere all'ambiente Juve tante delle sue certezze.

LEADER - In questa fase di smarrimento sembra proprio Gonzalo Higuain, arrivato in estate dal Napoli per 90 milioni di euro portandosi dietro tante belle speranze ma anche molte logiche pressioni, a volersi caricare la squadra sulle spalle. Diventarne il leader, naturalmente soprattutto a suon di gol, com'è stato per gran parte della scorsa stagione San Paolo. "Non mi pento di averlo fatto", ha detto ieri il Pipita in un'intervista, ripercorrendo di nuovo la scelta fatta ad agosto di lasciare il Napoli e trasferirsi alla Juve: "È stata una decisione difficile da prendere, ma la vita si basa sulle decisioni e se ho scelto in questo modo è perché ho ritenuto che fosse meglio per me e che mi avrebbe fatto crescere come professionista".

VINCERE - Higuain, che si è scrollato subito di dosso tensioni e aspettative cominciando la stagione come aveva interrota quella passata, ossia segnano, è quindi l'uomo giusto a cui la Juventus può affidarsi, in un momento in cui la "vecchia guardia" per la prima volta sembra essere un po' messa in dubbio dai tifosi. L'argentino ha infatti capito presto che nella sua metà di Torino conta solo la vittoria, esattamente come quando giocava nel Real Madrid: "In questo senso la Juventus è simile, ti prepara soltanto a vincere. Devi lottare per tutto."