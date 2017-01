Bonucci avvisa la Lazio: «La Juve non può più sbagliare»

TORINO - "Alla Juventus non è permesso sbagliare due volte di fila. E adesso non è più tempo di sbagliare". Leonardo Bonucci 'avvisa' la Lazio, ospite allo 'Stadium' domenica prossima. "L'abbiamo detto tante volte dopo aver sbagliato partite importanti - ribadisce il difensore bianconero - ma questa volta non c'è più tempo per sbagliare. E vogliamo dire a tutti che la Juventus è la più forte in Italia e che in Europa ce la giocheremo con tutti".

VIA HERNANES SE ARRIVA LUIZ GUSTAVO

MENTALITA' «Le strisce positive possono dare appagamento, ma ripeto, niente è permesso: si scende in campo per vincere. Abbiamo sbagliato molto, a Firenze ma anche dopo il secondo gol con l’Atalanta e a Doha, soprattutto dal punto di vista della mentalità e della voglia di essere ancora di più una squadra. Solo così possiamo giocarci i nostri obiettivi: tirando fuori gli artigli. Sono convinto che adesso verrà fuori la vera Juventus».

NON È QUESTIONE DI MODULI - «Abbiamo la fortuna di avere giocatori che si adattano ai vari sistemi di gioco, ma quello che conta è l’approccio: a Firenze avremmo potuto essere in sette, in difesa, ma avremmo preso gol lo stesso. Ci deve essere voglia di confrontarsi, sacrificarsi, sopperire all’errore e ascoltare i compagni, e di giocare in undici le due fasi, offensiva e difensiva. Abbiamo analizzato tutto questo, e l’analisi deve essere la nostra spinta decisiva».

LA LAZIO - «La Lazio ha grande qualità, è maturata molto con Inzaghi, ha ottimi elementi e propone gioco. Inoltre è temibile nelle ripartenze, ci può mettere in difficoltà».

IL FUTURO - «La società ha un progetto importante, che ti fa pensare a tanti anni di vittorie, che chiaramente dobbiamo conseguire sul campo. Per me è bello essere un punto di riferimento per i giovani».