Allardyce: «Non c'è la firma di Evra». Intrigo Juventus-Schalke per Patrice e per Kolasinac

TORINO - Patrice Evra, praticamente un enigma. Perso il ruolo di titolare nella Juventus, persa anche un po’ di tranquillità, ha chiesto di pensare al suo futuro e alle offerte ricevute. Il Manchester United si è fatto da parte, così il Valencia. Resta il Crystal Palace per un ritorno in Premier. Ma qui il problema è l’ingaggio: si potrebbe spalmare e allungare il contratto, in scadenza a giugno. Il tecnico Sam Allardyce: «Non ci sono progressi, non abbiamo ottenuto la forma. Aspetto tre rinforzi ma al momento nulla si muove. Sono deluso». Evra ci pensa, ormai da giorni. Tutti hanno fatto a gara a ribadire che non c’è una “rottura” con Allegri, ma il tecnico ha chiarito e da tempo le gerarchie con Alex Sandro davanti. Ed Evra non è in condizione per essere convocato, da settimane. Ora anche lo Schalke 04 sarebbe sulle sue tracce visto l'infortunio di Baba Rahman. E l’intrigo continua con il club tedesco che non vorrebbe mollare in anticipo Sead Kolasinac, il bosniaco inseguito da Bappe Marotta che a giugno sarà un parametro zero. Insomma, un bel enigma al momento senza soluzione. Se non che Evra resta un giocatore della Juventus, seppure a tempo.

