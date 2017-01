Coppa Italia, pronostico Juve-Milan, Matri: «Vince la Juventus»

ROMA - Per Alessandro Matri la sfida Juventus-Milan non è come tutte le altre, avendo militato in entrambe le squadre ed essendo cresciuto da tifoso milanista, ma alla richiesta di un pronostico per la gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia in programma stasera, non si tira indietro: "Vince la Juve, ha voglia di rifarsi dopo la Supercoppa". L'attaccante del Sassuolo, che sta riprendendo a segnare dopo alcune esperienze non proprio redditizie dal punto di vista delle marcature, ha spiegato in un'intervista che la partita di stasera allo Juventus Stadium avrebbe voluto giocarla "con la Juve; conosco meglio l’ambiente anche se nasco milanista."

PASSATO - Rispetto al suo passato nella Juventus, Matri ricorda: "Gol più importante? Quello segnato nella finale di Coppa Italia vinta contro la Lazio. Allenatore? Si sa che sono legato ad Allegri, ho un rapporto che va al di là del campo. Allegri sa mantenere l’equilibrio nei periodi brutti". L'attaccante, infine, ha un desiderior per il suo prossimo scontro con la Vecchia signora: "Mi piacerebbe segnare alla Juve".