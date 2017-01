La Juventus si gode l'enigma Dybalamask: «Venerdì ve lo svelo»

TORINO - Ha aperto le danze contro il Milan nei quarti di finale di Coppa Italia. Una rete speciale, e ci ha preso gusto. «Gol di destro, vittoria e #dybalamask! Grazie a tutti per le vostre foto: avete tempo 24 ore per indovinare cosa vuol dire, e il primo che indovina riceve la mia maglia autografata! Venerdì ve lo dico!». Festeggia così il sigillo personale, l'exploit con l’altro piede Paulo Dybala, con le due dita portate sotto gli occhi nel gesto diventato un enigma intrigante. L'argentino è l'uomo in più, decisivo per classe e realizzazione, per i ovimenti e per il contributo al gioco della squadra. Che difatti senza di lui nel secondo tempo contro i rossoneri soffre tantissimo. Ma basta la perla iniziale per gioire, per riproporre l'enigma #dybalamask, un allegro tormentone social.