Napoli-Juventus, flash mob con pernacchia per Higuain

TORINO - "O' Pernacchio ad Higuain direttamente dallo Stadio di Napoli". Lo sfottò è sbarcato - da anni - anche sui social. Si è fatto 2.0 e veste sempre abiti variopinti, con forti tinte di umorismo. Creatività, simpatia, chi se ne intende meglio dei napoletani? E allora alla faccia della violenza e della stupidità di chi va allo stadio solo per sfogare la propria rabbia e i propri fallimenti, migliaia di persone si sono unite su Facebook per dare un'accoglienza particolare a Gonzalo Higuain. I tifosi del Napoli non lo hanno dimenticato. Anzi, non hanno dimenticato il suo addio. Il Pipita è sempre d'oro ma, contro luce, sfoggia un bianconero accecante. Veste la maglia della Juventus - ah... proprio lei - e il 2 aprile la indosserà sul "palco" del San Paolo. «Cosa facciamo, che ci inventiamo?» si saranno detti i tifosi azzurri. Eduardo De Filippo è venuto in loro soccorso e con il "Grande Pernacchio" alla napoletana ha suggerito un flash-mob da dolby surround. Ad oggi, su Facebook, sono 3.100 le persone che proveranno ad accordare la lingua tra le labbra e intonare, a tempo, il mega pernacchione. Alla faccia di chi usa le mani al posto dell'ironia.

I dettagli dell'evento pubblicato su Facebook

"Il 2 Aprile partecipa anche tu allo Stadio San Paolo di Napoli ad un Neapolitan Flash Mob con un grande Pernacchio alla Napoletana dedicato a Gonzalo Higuain, Come spiega Eduardo De Filippo ne L'ORO DI NAPOLI. Lasciate a casa ogni intento violento il popolo napoletano da popolo civile qual è risolve con la non violenza e in modo pacifico gli eventuali torti morali ..... Un Grande singolo pernacchio sincronizzato da tutto lo stadio e poi ci si lascia tutto alle spalle, addio al rancore, anche perchè la vita continua".