Juventus, Asamoah: «A volte siamo disattenti. E in Champions così non va»

TORINO - «Contro il Milan abbiamo ottenuto una bella vittoria e adesso vogliamo andare fino in fondo alla competizione». Sono le parole di Asamoah all’indomani del raggiungimento della semifinale di Coppa Italia con la sua Juventus. Ma la testa è già al Sassuolo: «Vogliamo sempre fare punti in tutte le partite perché se si vuole vincere il campionato bisogna avere un atteggiamento cattivo – ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport -. Anche quando si gioca fuori casa». Il jolly ghanese, adesso utilizzato da terzino sinistro, ha anche detto la sua sul nuovo assetto tattico adottato da Allegri: «Stiamo facendo bene sia in fase difensiva che in quella offensiva. E io sono contento della continuità che sto trovando. Ho ritrovato la fiducia avevo perso. A volte, però, credo manchi un po’ di attenzione. Soprattutto durante i secondi tempi e questa è una cosa da migliorare perché in Champions non si può sbagliare. Se si danno opportunità agli avversari può succedere di tutto». Infine il bel saluto a Patrice Evra, passato all’Olympique Marsiglia: «Mi dispiace che sia andato via proprio adesso, è una grande persona. Aiutava i giovani e tutti quelli che vivevano un momento di difficoltà. Gli faccio un grande in bocca al lupo!».

