Juventus, ecco il Pjanic di svolta: 4-2-3-1 e libertà di stupire

TORINO - Miralem Pjanic è un giocatore senza confini: parla cinque lingue, in Italia è stato portato dalla Roma e il suo cuore batte forte per la Bosnia, paese dove è nato e dal quale, piccolino, scappò con i genitori allo scoppio della guerra balcanica. Cresciuto tra Lussemburgo e Francia, con papà Fahrudin giocatore come punto di riferimento, è esploso tra Metz e Lione. Con i giallorossi dal 2011 al 2016, quest’estate è stato acquisito dalla Juventus che ha pagato la clausola rescissoria da 32 milioni.





SINFONIA BIANCONERA - Un gran colpo, a detta di tutti, ma l’inizio altalenante e con la “problematica” del ruolo dove schierarlo, ha fatto piovere anche critiche. Miralem ha tirato dritto per la sua strada, ubbidendo alle esigenze tattiche di Max Allegri, fino a (ri)sbocciare con il varo del 4-2-3-1. Con il modulo “tutti attaccanti insieme appassionatamente”, anche Pjanic ha trovato la sua collocazione, dietro le punte e con la libertà di inventare. E incidere. E segnare. Su punizione, ma non solo. Per lui fin qui otto gol e nove assist in 24 partite. Insomma, un giocatore che pesa sui risultati e sull’andamento dei bomber, perché dal suo piede partono i palloni gol. Pjanic con Dybala, Higuain, Mandzukic e Cuadrado: tanta classe tutta in una volta raramente si vede su un campo da calcio.



LE PAROLE - Miralem commenta così la vittoria della Juve in Coppa Italia contro il Milan: «Forse dovevamo chiudere prima la partita, ma siamo qualificati: è stata una vittoria meritata. Se avessimo fatto altri gol non ci sarebbe stato niente da dire. Ora siamo contenti, ma testa al campionato». In Coppa dopo il Milan ci sarà il Napoli: «E' una bellissima squadra, che gioca benissimo, ma noi vogliamo vincere la Coppa Italia». E domenica, per il campionato, trasferta a Reggio Emilia contro il Sassuolo: «Faremo bene e mostreremo il nostro miglior volto: vedrete una grande Juve!».