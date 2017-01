Capodanno cinese, la Juventus augura buon anno a tutti i tifosi

TORINO - I cinesi cominciano a celebrare il Capodanno lunare che apre l'anno del Gallo di Fuoco e la Juventus, in un divertente video, ha voluto inviare i propri messaggi di auguri. Tre gli ospiti d’eccezione: Chiellini, Khedira e Bonucci. Nella clip pubblicata dalla società su Twitter si vedono i giocatori bianconeri parlare prima in cinese e poi in inglese. I tifosi orientali della Juventus apprezzeranno lo sforzo.

