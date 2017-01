Mandzukic "benedice" Allegri: «La nuova Juve è proprio come me»

TORINO - Gli schemi contano poco per lui, che vuole solo giocare e non importa dove. Ecco perché il 'tuttocampista Mario Mandzukic viene considerato importante da tutti gli allenatori con cui ha lavorato e di certo Max Allegri non fa eccezione. Non segnerà quanto Higuain né ha i colpi di Dybala, ma al tecnico della Juventus poco importa: gli bastano la duttilità, lo spirito battagliero e la 'fame' dell'attaccante croato. E l'amore sembra ricambiato, soprattutto ora con la svolta del 4-2-3-1 che può dargli più chance di giocare titolare, magari da esterno sinistro come è successo dall'ultima partita di campionato vinta con la Lazio: «Il nuovo modulo è l'ideale per sfruttare la grande qualità che abbiamo in attacco - ha detto lo stesso Mandzukic ai microfoni di Sky Sport - Questa nuova tattica che ha ideato il mister mi piace. Ci sono tanti giocatori che attaccano, ma se ognuno fa il suo lavoro nel modo giusto si può gestire molto bene». L'importante è che «quando c'è da difendere, lo si faccia tutti insieme, con equilibrio. L'allenatore mi chiede di aiutare la squadra e io lo faccio con la massima disponibilità, cercando anche di essere di esempio per i miei compagni di squadra».