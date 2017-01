Dybala svela il segreto della maschera su Facebook

TORINO - Paulo Dybala rivela il segreto della sua esultanza e lo fa attraverso un video su Facebook. Aveva lanciato il #dybalamask, ma nessuno ha indovinato. «Cari amici, grazie a tutti per le foto che mi avete mandato - ha detto la 'Joya' bianconera -. Sono state circa 8.000 e anche se nessuno ha indovinato i motivi della mia esultanza voglio comunque premiare i cinque che si sono avvicinati di più. Il gesto è quello del gladiatore, della sua maschera, perché nella vita tutti affrontiamo problemi e delusioni e per superarli dobbiamo lottare come guerrieri». Grande entusiasmo ovviamente da parte dei fan della 'Joya', uno dei quali però rivela a sua volta un segreto: «Io avevo indovinato mandandoti il messaggio in posta», con tanto di 'screenshot' allegato. E tra i tantissimi 'like' raccolti da questo commento c'era anche quello di Dybala, che poi attraverso il suo staff ha contattato il tifoso promettendogli una maglia. A rivelarlo il diretto interessato agli altri curiosissimi 'followers'.