Higuain, la striscia è da record: sei di fila come Trezeguet

TORINO - Gonzalo Higuain non si ferma più. Il Pipita continua a stupire, un match dopo l'altro. Sei le partite consecutive di campionato in cui ha segnato la bellezza di 8 gol. Una striscia da record celebrata anche dalla Uefa: l'attaccante eguaglia la sua striscia più lunga, quella con la maglia del Napoli della scorsa stagione, ed è il primo giocatore della Juventus a farlo dopo David Trezeguet nel 2005.

JUVE, NUMERI DA PAURA!

Gonzalo Higuaín is the first Juventus player to score in six consecutive Serie A games since David Trezeguet in 2005. #UCL pic.twitter.com/JOOXR1F5kQ