Higuain avverte l'Inter: «Vogliamo proseguire la striscia di vittorie in casa»

TORINO - Per la Juve e Gonzalo Higuain è stato un bel week end. Ma in questa squadra nessuno si siede. Mai. E infatti il Pipita è già proiettato verso le prossime partite: «Siamo in un bel momento ma dobbiamo continuare così, non dobbiamo rilassarci mai. Dobbiamo stare calmi e continuare a lavorare. La partita di ieri è stata una dimostrazione di forza e un esempio di quello che dobbiamo fare, avere spirito di sacrificio. La Juve non poteva sbagliare un'altra volta in trasferta».

HIGUAIN, STRISCIA DA RECORD

L'AMBIENTE IDEALE - «Alla Juve sono felice, provo a imparare dai consigli che mi danno tutti, dall'allenatore ai compagni. L'attaccante vive per il gol, la cosa più bella è farli, però quando non ci si riesce bisogna fare di tutto per aiutare la squadra. Il nuovo modulo? Il mister ha avuto coraggio, poi quelli che vanno in campo devono dimostrare di poterlo mettere in pratica. Ma non può essere un caso isolato di tre partite, dobbiamo proseguire così».

L'INTER - «È una squadra che ha vinto tanto, sono da rispettare, verranno a Torino a fare la loro partita ma noi vogliamo allungare la striscia di vittorie in casa».

LA REAZIONE DI DYBALA - «Lui sta bene. Il mister l'ha detto: è tutto a posto. Sono cose che capitano. Dybala sa che è un giocatore importante per noi».

DYBALA CHIUDE LA POLEMICA

IL RITORNO A NAPOLI - «Due trasferte a Napoli, in Coppa Italia e in campionato? Sono cose che sono normali nel calcio. Sarà un ritorno speciale. Sono molto tranquillo».