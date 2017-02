Alex Sandro già da Champions: «Juventus, preparati alla battaglia con il Porto»

TORINO - La Juventus due anni fa si è preso Alex Sandro per 26 milioni, ora Alex Sandro si è preso la Juventus. Un percorso comune verso sogni di gloria… europea. E la sfida degli ottavi di Champions contro il Porto, per il terzino verdeoro, sarà speciale. «Contro le grandi per loro è come la partita della vita», commenta ai media brasiliani. Il 22 febbraio il grande match allo stadio Dragao che sarà pienissimo, e caldissimo. Per Alex Sandro un ritorno sul luogo dell’esplosione: 4 anni in biancoazzuro, una costante crescita, sino a far innamorare i dirigenti della Vecchia Signora disposti a spendere tanto pur di prenderlo senza aspettare che andasse a parametro zero (la concorrenza sarebbe aumentata, ovvio). «Lì ho ancora tanti amici, so quanto conterà per loro la gara interna. A essere sincero, sono molto ansioso e felice di tornare protagonista allo stadio Dragao, un posto unico. Quando il Porto lì affronta le squadre più importanti del continente, dà il massimo, sì proprio come fosse il match della vita. Ho vissuto quell’esperienza e sono sicuro che non sarà diverso questa volta. La Juventus deve essere preparata per una battaglia». Per andare avanti in Europa: perché l'obiettivo è alzare la coppa dalle grandi orecchie. Ok, c'è l'Inter a cui pensare, ma la Champions è sempre lì davanti agli occhi...