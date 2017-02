Juventus, Pjanic promuove il 4-2-3-1: «Così tutti possono segnare»

Il centrocampista: «Abbiamo messo a distanza un’altra rivale per lo scudetto» twitta

TORINO - “Abbiamo vinto contro una bella squadra. E’ stata una sfida combattuta, bellissima e siamo molto contenti dei tre punti". E' felice Pjanic dopo la vittoria contro l'Inter. Il centrocampista della Juve spiega a Premium Sport: "Abbiamo messo a distanza un’altra favorita per lo scudetto ma la strada è ancora lunga, non dobbiamo mollare e continuare così. Promosso il 4-2-3-1? Sì, abbiamo tantissima qualità e tutti possono segnare: Cuadrado ha fatto un gol pazzesco. L’avversario più pericoloso tra Napoli e Roma? Il Napoli sta facendo un calcio meraviglioso, sono bellissimi da vedere e faccio complimenti a loro. Noi però siamo primi, rispettiamo tutti sia la Roma che il Napoli: il campionato è ancora aperto e noi faremo il nostro per vincerlo”.

SEGNA CUADRADO, LA JUVE BATTE L'INTER