Allegri: «Juventus di altissimo livello. Ma non parlatemi di moduli»

TORINO - “Sono molto contento di quello che hanno fatto i ragazzi. E’ stata una gara di livello altissimi, come un quarto o una semifinale di Champions. Nel primo tempo ci sono state occasioni da entrambe le parte, nella ripresa non siamo riusciti a chiuderla e abbiamo difeso molto bene". E' questa l'analisi di Allegri al termine della vittoria sull'Inter. Il tecnico della Juve spiega a Premium Sport: "I ragazzi hanno avuto l’atteggiamento giusto, gli avevo chiesto di fare una prestazione del genere e l’hanno fatto. E’ stata una bella partita e bisogna fare i complimenti anche all’Inter. Il nuovo modulo ha superato l’esame più difficile? Non è una questione di moduli, il calcio non è fatto di numeri ma di giocatori che hanno determinate caratteristiche. A seconda di queste si gioca con un sistema o con un altro. Modulo definitivo? Non lo so, la stagione è fatta di momenti. Prima di questo modulo avevamo vinto 15 partite, ora giochiamo così ma questo cambia poco, l’importante è l’atteggiamento. Non so se sarà il modulo definitivo questo ma con questi giocatori non saprei che altro sistema di gioco utilizzare.

SUPER CUADRADO, LA JUVE BATTE L'INTER

MARCHISIO E LICHTSTEINER - Marchisio fuori con questo sistema di gioco? "Possiamo giocare anche con tre centrocampisti, Marchisio non è nel massimo della condizione per poter sostenere questo tipo di gare. Nel giro di un mese tornerà in forma e tornerà a essere il vero Marchisio. Chi si rompe il crociato ha bisogno di un anno per tornare al 100%, è fisiologico. Non ha ancora avuto infortuni muscolari, vuol dire che ha lavorato bene, stasera è entrato bene in campo e poi piano piano recupererà il posto, anche perché qualcuno dovrà riposare. Ho una rosa importante e col Crotone dovremo conquistare i 3 punti che valgono come in questa gara. Cosa mi ha detto Lichtsteiner quando è uscito? Non mi ha detto niente, ogni domenica ne troviamo una, la volta scorsa era Dybala e alla prossima succederà a qualcun altro. Classifica sempre più positiva? Per vincere il campionato serviranno molti punti perché sicuramente Roma e Napoli supereranno gli 85 punti”.