A Crotone una Juventus extralarge: riecco Barzagli e Lemina

TORINO - Momento d'oro per la Juventus, che dopo il successo sull'Inter allo Stadium fa rotta su Crotone, dove mercoledì recupererà la gara contro i calabresi che era stata rinviata a dicembre causa Supercoppa. Una trasferta fondamentale nella corsa al sesto titolo consecutivo, perché altri tre punti consentirebbero alla squadra di Max Allegri di tenere a distanza il Napoli (ora a -6) e la Roma (a -7) impegnata invece domani in casa contro la Fiorentina. E c'è una doppia buona notizia per il tecnico bianconero, che oltre al difensore Barzagli (smaltita la febbre che lo aveva costretto al forfait nel derby d'Italia) recupera anche Lemina. Il regista gabonese si era infortunato in Coppa d'Africa ma ora è rientrato in gruppo come ha annunciato da lui stesso sul suo profilo Instagram: «I'm back».

Sono tornato !!! I'm back Je suis de retour !! Una foto pubblicata da Lemina♠?♣?♥?♦? (@lemsm13) in data: 6 Feb 2017 alle ore 07:36 PST